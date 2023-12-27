Правительство РФ утвердило индексацию отдельных выплат военным

С 1 января 2024 года власти России проиндексируют отдельные выплаты военным, сотрудникам определенных федеральных органов исполнительной власти, уволенным со службы и проходившим военные сборы.

Постановление об этом подписал глава кабмина Михаил Мишустин. Оно опубликовано на сайте правовой информации. Индексация будет осуществляться с применением коэффициента 1,045. Речь идет об единовременных пособиях. Выплаты решено осуществлять исходя из уровня инфляции.

Мера коснется индексации страховых сумм, единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций.

Ранее стало известно, что в России с 1 января проиндексируют зарплаты работников сфер соцобеспечения, образования, медицины, культуры и науки на 9,8 процента.