27 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Правительство РФ утвердило индексацию отдельных выплат военным

С 1 января 2024 года власти России проиндексируют отдельные выплаты военным, сотрудникам определенных федеральных органов исполнительной власти, уволенным со службы и проходившим военные сборы.

Постановление об этом подписал глава кабмина Михаил Мишустин. Оно опубликовано на сайте правовой информации. Индексация будет осуществляться с применением коэффициента 1,045. Речь идет об единовременных пособиях. Выплаты решено осуществлять исходя из уровня инфляции.

Мера коснется индексации страховых сумм, единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций.

Ранее стало известно, что в России с 1 января проиндексируют зарплаты работников сфер соцобеспечения, образования, медицины, культуры и науки на 9,8 процента.

Теги: военные, выплаты


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