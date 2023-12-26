"Чудо уже здесь": активисты Волонтерского центра РМК вручат подарки детям

В территориях присутствия Русской медной компании стартовала акция "Чудо уже здесь". Это адресные поздравления от активистов Волонтерского центра РМК.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, акция впервые стартовала в конце 2020 года. Уже четвертый год сладкие и полезные подарки получают дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из многодетных и малоимущих семей. Доставляют подарки прямо им на дом волонтеры предприятий.

"Мы всегда стараемся выбирать максимально полезные подарки для детей. В этом году в подарок входит ночник или умная колонка. Ночник поможет детям справиться со страхом темноты, создавая полусвет, который, в отличие от яркого света люстры, способствует быстрому засыпанию. Ну и, конечно, во все наборы по традиции входят сладкие подарки", - рассказала руководитель Благотворительного фонда РМК Мария Горшкова.

В этом году активисты Волонтерского центра РМК объедут около 2,5 тысяч детей в Свердловской и Челябинской областях. Около 6 тысяч наборов распределят по городам Свердловской области, более 1 тысячи 200 – по городам Челябинской области. А еще более 300 наборов подарят детям в Оренбургской области.