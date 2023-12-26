В Тюменской области разлив минеральной воды привел к загрязнению почвы

Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по факту загрязнения земельного участка минеральной водой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел на территории Юргинского района. Надзорное ведомство установили, что долгое время из скважины на почву изливалась минеральная вода. Лабораторные исследования выявили превышение в почве концентраций загрязняющих веществ.

Природоохранная прокуратура обратилась в Омутинский районный суд с исковым заявлением об обязании собственника скважины – администрации Юргинского муниципального района провести рекультивацию загрязненного земельного участка. Исковые требования надзорного ведомства удовлетворены, исполнение судебного решения находится на контроле.

Заместитель главы муниципалитета Северо-Уральским межрегиональным управлением Росприроднадзора привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ.

В результате прокурорского вмешательства эксплуатация скважины прекращена.