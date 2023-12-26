26 Декабря 2023
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Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Тюменской области закрыли движение на федеральной трассе

В Тюменской области закрыли движение для всех видов транспорте на участке федеральной трассы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Движение закрыто на участке с 525-й по 552-й километры федеральной автодороги "Иртыш" Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск, подъезд к Ишиму. Причиной стали сложные погодные условия.

Сотрудники ГИБДД просят водителей ограничить поездки по загородным дорогам, чтобы не стоять в ожидании открытия движения на трассах.

Теги: федеральная трасса, закрытие движения, гибдд


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