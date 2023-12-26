ОКР начал выплачивать компенсации членам сборной России, которые точно не едут на Олимпиаду

Олимпийский комитет России (ОКР) начал выплачивать компенсацию спортсменам, которые точно не попадут на Олимпийские игры 2024 года в Париже, передает "Матч ТВ" со ссылкой на гендиректора ОКР Владимира Сенглеева.

"На данный момент выплату получили 127 атлетов, согласно критериям, которые мы оглашали. Выплаты будут производиться поэтапно: как только мы понимаем, что федерация не принимает участие в Играх, производим перевод", - пояснил спортивный чиновник.

Ранее президент ОКР Станислав Поздняков сообщил, что выплаты будут составлять 500 тыс., 350 тыс. и 250 тыс. руб. за спортивные результаты. По 150 тыс. руб. получат все члены олимпийской команды, которые по-прежнему тренируются и участвуют в соревнованиях". По словам главы ОКР, такие выплаты соответствуют вознаграждениям от Минспорта за участие в чемпионатах мира.