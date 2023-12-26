26 Декабря 2023
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Фото: пресс-служба Олимпийского комитета России

ОКР начал выплачивать компенсации членам сборной России, которые точно не едут на Олимпиаду

Олимпийский комитет России (ОКР) начал выплачивать компенсацию спортсменам, которые точно не попадут на Олимпийские игры 2024 года в Париже, передает "Матч ТВ" со ссылкой на гендиректора ОКР Владимира Сенглеева.

"На данный момент выплату получили 127 атлетов, согласно критериям, которые мы оглашали. Выплаты будут производиться поэтапно: как только мы понимаем, что федерация не принимает участие в Играх, производим перевод", - пояснил спортивный чиновник.

Ранее президент ОКР Станислав Поздняков сообщил, что выплаты будут составлять 500 тыс., 350 тыс. и 250 тыс. руб. за спортивные результаты. По 150 тыс. руб. получат все члены олимпийской команды, которые по-прежнему тренируются и участвуют в соревнованиях". По словам главы ОКР, такие выплаты соответствуют вознаграждениям от Минспорта за участие в чемпионатах мира.

Теги: окр, сборная россии, компенсация, олимпиада-2024


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