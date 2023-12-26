В Тобольске шеф повар и повар осуждены за отравление детей в детском саду

В Тобольске шеф-повар и повар детского сада осуждены за отравление 55 детей и пяти сотрудников МАОУ СОШ №16 им. В. П. Неймышева, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

На скамье подсудимых оказались две женщины 47 и 55 лет. Их признали виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они совершены в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет.

В суде установлено, что в апреле 2022 года подсудимые нарушили требования СанПИН и выдали в группы детского сада для употребления пищу блюда из куриного мяса, не прошедшие надлежащую термическую обработку. Из-за этого дети и сотрудники заболели сальмонеллезом.



Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил бывшему шеф-повару и повару наказание в виде принудительных работ на срок год три месяца и год соответственно. Также с осужденных будут удерживаться 5% из заработка в доход государства.



Кроме того, суд удовлетворил исковые заявления прокурора о взыскании с образовательной организации компенсации морального вреда в пользу малолетних на общую сумму 1 млн 510 тыс. рублей.