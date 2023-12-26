26 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Половина студентов не имеют представлений о врагах и друзьях России - опрос

У большинства российских студентов нет ясных представлений о странах-врагах и друзьях России. Такие результаты получены по итогам опроса студентов Таганрога. Они опубликованы в новом выпуске журнала "Гуманитарий Юга России".

Опрос проводился летом-осенью 2023 года сотрудниками Южно-Российского филиала ФНИСЦ РАН. Было опрошено 449 студентов. Почти половина затруднились ответить, кто является врагом и другом России. А большинство - кто представляет угрозу миру или, напротив, прилагает усилия по его сохранению.

Более 45% студентов затруднились ответить на первый вопрос. При этом в оставшейся половине подавляющее большинство указали главным врагом США (41%) и Украину (27%). Остальные страны назвали очень небольшое число студентов. Так, Британию считают врагом только 2% студентов, притом что Таганрог находится очень близко к зоне боевых действий.

Среди стран-друзей России 40% упомянули Белоруссию, 21% - Китай. Прочие страны упомянули 3% и менее (Сербия, Казахстан, Индия, КНДР).

Что касается стран, угрожающих миру, то названы были только США (32%). Другие страны упомянули лишь несколько процентов, в том числе Британию - только 1%. В числе стран, способствующих миру, вообще нет явных лидеров: Китай и Белоруссия набрали по 10%. При этом 74% затрудняются с ответом.

Списки стран-друзей и стран-врагов, обозначенные студентами Таганрога, практически полностью идентичны иерархии, выделенной ВЦИОМ на всероссийском уровне (отличаются, в основном, только позиции государств в рейтинге). По данным ВЦИОМ 2022 года, США назвали врагом 76% россиян, Украину - 43%, Британию - 39%. То есть если по США и Украине у студентов в целом есть согласие со взрослыми, то по Британии такого понимания нет.


Теги: студенты, Россия, опрос


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