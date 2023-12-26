В тюменском аэропорту Рощино произошла задержка рейсов

В тюменском аэропорту Рощино произошла задержка рейсов. Причина - погодные условия, сообщили Накануне.RU в аэропорту.

Отменены два рейса - в Ханты-Мансийск (вылет планировался в 07.35) и в Сургут (вылет в 21.30).

Задерживаются рейсы до Сургута, Тарко-Сале, Нягани. Также с большой задержкой вылетел самолет в Уфу. Вылет состоялся в 11.29, вместо 06.05. Рейс до Москвы вместо 13.55 вылетит в 15.15

Сегодня в Тюмени и в Югре были мощные снегопады и ледяной дождь. С задержкой рейсов столкнулся и аэропорт в Сургуте.