Власти Крыма предупредили "балконных операторов" атак ВСУ об уголовной ответственности

Советник главы Крыма Олег Крючков напомнил жителям республики об уголовной ответственности за публикацию в сети моментов атак ВСУ. Поводом стали многочисленные кадры, снятые в Феодосии во время взрыва большого десантного корабля "Новочеркасск".

"Вы работаете на врага, делаете работу его разведки - объективный контроль. Все выложившие видео уже установлены, проводится работа специальных служб. Напоминаю, что за подобные видео возможно уголовное наказание", - написал в своем Telegram-канале Крючков.

Он также поблагодарил СМИ. Которые "этой ночью удержались от кровавого хайпа и дождались официальных сообщений".

Напомним, в официальном сообщении Минобороны России говорится о повреждении БДК "Новочеркасск" в результате атаки ВСУ, а глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил гибель одного человека в Феодосии.