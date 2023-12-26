6-летняя девочка укололась шприцем в детсаду Орехово-Зуева

В Орехово-Зуеве (Московская область) шестилетняя девочка укололась шприцем, который нашла на территории детского сада, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, ребенок уколол шприцем себе руку, внутри была доза инсулина.

Девочку госпитализировали с инъекционным повреждением правого запястья и кисти. Она находится в состоянии средней тяжести под присмотром врачей.

Ранее стало известно, что в шприце, которым в августе укололась 10-летняя пассажирка каршерингового автомобиля в Москве, был наркотик мефедрон – это данные экспертизы. Было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. В декабре был задержан мужчина, оставивший шприц с мефедроном в машине каршеринга.