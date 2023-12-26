На Ямале охотник случайно убил своего родственника выстрелом в грудь

В Красноселькупском районе охотник случайно застрелил своего родственника, перепутав его с животным, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Инцидент произошел 23 декабря, в 80 километрах от села Толька. Двое мужчин на снегоходах охотились на животных. Местный житель 1967 года рождения не изучил сектор обстрела и не убедился в отсутствии людей. Он выстрелил из карабина и ранил своего 71-летнего родственника в грудь. От выстрела тот скончался на месте происшествия.

В настоящее время следствием назначен комплекс судебно-криминалистических экспертиз, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.