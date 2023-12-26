"Крик души": жители поселка под Екатеринбургом пожаловались Путину на постоянные проблемы с электричеством

Жители поселка Косулино под Екатеринбургом страдают из-за постоянных отключений электричества. Причем, перебои в энергоснабжении удивительным образом не зависят от погода - "скакать" напряжение в сети и гаснуть все, что питается электричеством, может в любой момент - и когда минус 40 на улице, и когда плюс 2, и когда ледяной дождь, и когда погода не вызывает никаких нареканий. Причины бесконечных электрических проблем для жителей Косулино - тайна за семью печатями. И пока людям ничего не остается, кроме как бомбардировать все инстанции. кроме свердловских властей. Туда обращаться, как показала практика, просто бессмысленно.Жители просто устали считать отписки из властных инстанций всей вертикали власти Куйвашева.

Уральцы даже обращались на "прямую линию" президента России, так как на свердловские власти у них надежды уже нет

Как рассказала Накануне.RU жительница поселка Елена, напряжение в домах жителей скачет как быстроногий заяц, из-за чего происходят постоянные отключения. Например, во вторник, 26 декабря, поселок вновь остался без электричества.

"Напряжение 170-200 V почти у всех, может до 240 скакнуть. Вчера приезжала прокуратура по обращению жителей, обещали взять под контроль. А сегодня с утра все снова", - говорит жительница Косулино.

Поскольку "электрические скачки" в Косулино явление постоянное, свердловчане решили обратиться на "прямую линию" Владимира Путина. Всего ими было отправлено около тысячи (!) SMS с сообщениями о проблеме. В итоге уральцам пришел ответ, в котором говорится, что их обращения на имя президента отправлены в правительство Свердловской области.

В чате поселка люди выражают свое крайнее возмущение.

"Косулино, улица Юрия Никулина – по трем фазам 160, 160, 164. [Заявку] приняли, но... Приедут ли? Каждый день звоню, пишу им, фото с датой, временем и замерами на пульте со счетчика, но не приезжают и заявки не берут! Невозможно белье постирать даже, не то что что-то иное сделать. Уже неделю, а детей трое и еще нужно в роддом вещи хотя бы постирать, а невозможно. В темноте, в холоде. И Путину писала SMS, и в ВК несколько дней... Крик души! Очень выматывает это все, ощущение беспомощности. Куда еще позвонить?", - пишет Анастасия.

"А у нас капец полный – разморозилась система водоснабжения в бане. Электрообогреватель не справился без электричества. Лопнул напорный бак и фильтр. Спасибо энергетикам", - негодует Алексей.

"В трубах лед. Дома не получается до плюсовой прогреть", - возмущается еще один житель.

Ситуацию с сегодняшним отключением в Косулино Накануне.RU прокомментировали в компании "Россети Урал".

"Утром там было зафиксировано технологическое нарушение на потребительском центре питания ПС 110 кВ, не принадлежащем "Россети Урал". Сейчас оборудование потребительской подстанции введено в работу и электроснабжение жителей восстановлено. Утром в работе наших специалистов были локальные заявки из поселка Косулино по сети 0,4 кВ, которые уже отработаны. В целом, ситуация в Косулино и прилегающих коттеджных поселках на текущий момент штатная", - заявили в компании.

Там добавили, что специалисты "Россети Урал" из-за непогоды ведут пристальный мониторинг ситуации в сетевом комплексе.

Получается, у энергетиков ситуация "штатная", у властей Свердловской области вообще никаких проблем, а у жителей Косулино по-прежнему электричество тренирует общественность перманентными скачками.

Будем следить за событиями.