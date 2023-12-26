На Украине заявили о гибели 108 боевиков, возвращавшихся из-под Авдеевки

108 украинских боевиков, ехавших домой на недельный отпуск из-под Авдеевки, погибли по дороге. Об этом сообщил украинский политолог Виталий Бала.

Он написал, что два дня думал, писать об этом или нет, но решил, что это необходимо. Боевикам под Авдеевкой дали недельный отпуск на праздники, и они тянули жребий, кому ехать. Те, кому не повезло, просили "счастливчиков" с ними поменяться, но никто не согласился, так как все хотели повидать родных.

"Все, кто вытянул жребий, сели в автобусы и поехали. Но не доехали... Я не писал, думал, все-таки будет какое-то сообщение. Не было. Были бы машины, возможно, этого бы не произошло, но на машины нет денег. Я уже не знаю, что должно произойти, чтобы действующая власть уже перестала замалчивать потери и начала уважать погибших. Дальше так продолжаться уже не может", - написал Бала.

При этом украинский генштаб заявил, что информация не соответствует действительности. Однако о замалчивании огромных потерь на Украине пишут многие телеграм-каналы.