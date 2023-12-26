В Бурятии должникам по коммуналке предложили разгружать уголь

В Бурятии жители поселка Таксимо отказались разгружать вагоны с углем в зачет долга перед коммунальщиками, передает РБК со ссылкой на ио главы администрации Муйского района республики Ларису Анашкину.

По ее словам, ранее граждан пригласили "на выполнение работ", но никто не откликнулся. Задолженность жителей поселка по счетам ЖКУ составляла к 1 декабря более 94 тыс. руб.

В начале декабря в районе ввели режим повышенной готовности из-за "критической ситуации с поставкой твердого топлива". Глава местной администрации поручил коммунальщикам провести ревизию имеющегося в котельных угля и "усилить работу по сбору задолженностей с потребителей коммунальных услуг".