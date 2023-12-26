26 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Орешкин не исключает "ухода в историю" Mercedes и BMW через 10 лет

Мировые автомобильные компании, такие как Mercedes и BMW, могут уйти в историю через 10 лет, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин.

"Сейчас мы много говорим о том, что китайский автопром захватывает российский рынок. Но это происходит не только в России", - отметил Орешкин.

По его словам, сегодня Китай стал экспортером автомобилей номер один в мире. Орешкин добавил, что не удивится, если через 10 лет такие компании, как Mercedes и BMW, "уйдут в историю".

"Как бренды они, вероятно, останутся, но повторят судьбу Volvo, которая была продана в Китай. Иными словами, они фактически перестанут быть европейскими автомобилями", — заявил помощник президента в интервью изданию "Эксперт".

В июле в исследовании "Авито авто" сообщалось, что спрос на новые китайские автомобили в России по итогам первого полугодия увеличился в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом доля китайских моделей в структуре предложения новых машин на "Авито авто" год к году выросла в четыре раза и за полугодие достигла 46,8%.

Теги: Орешкин, Mercedes, BMW


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