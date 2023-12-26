26 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Гордума окончательно приняла бюджет Екатеринбурга на 2024 год 

Городская дума Екатеринбурга приняла бюджет города на 2024 год во втором и третьем чтении. Как ранее сообщалось, в следующем году доходы составят 76,5 млрд рублей, а расходы – 78,5 млрд рублей. Дефицит ожидается в 2 млрд рублей.

Как заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов, по прогнозам налоговые и неналоговые доходы вырастут более чем на 1,2 млрд рублей, что составит 33,7 млрд рублей.

Основные направления расходов в 2024:

  • сохранение зарплат сотрудников бюджетной сферы на прежнем уровне;
  • комфортность городской среды;
  • создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях;
  • развитие новых планировочных районов;
  • обновление городского транспорта.

По последнему пункту, в следующем году в рамках инициативы "Мобильный город" Екатеринбург получит 60 новых автобусов. Помимо этого, ожидается поставка новых трамваев. Для этого будет заключено концессионное соглашение. Согласно планам по развитию трамвайной сети в Академическом и на Широкой речке, городу понадобится 85 двухсекционных трамваев. Уже на этой неделе соответствующие документы будут приняты, а реализацией изложенного в них город займется со следующего года.

При этом, федеральная поддержка обещает Екатеринбургу 30% капитального гранта от всех затрат, что составит более 7 млрд рублей.

Свыше 62% от городского бюджета будет направлено на финансирование социальной сферы города, образование, культуру, физическую культуру и спорт. На 2024 год запланировано строительство второй очереди "Дацюк Арены", а также ремонт и оснащение спортивным оборудованием территории города. Также в планах строительство двух школ, заключение концессионного соглашение на возведение нового здания гимназии "Арт-Этюд" в Орджоникидзевском районе. В общей сложности на капремонт образовательных учреждений заложено более 1 млрд рублей.

Значительная часть бюджета заложена на благоустройство набережной Исети и парка Уралмаш. До конца текущего года будет заменено еще 220 лифтов, на что потрачено 532 млн рублей. В следующем году на эти нужды заложено 252 млн рублей, однако город, по словам Орлова, надеется на помощь со стороны региона.

Бюджет Екатеринбурга на 2024 год приняли во втором и третьем чтении: 32 депутата проголосовали за и один - против.

"Обязуемся бюджет обязательно исполнить. В бюджете учтены обращения всех депутатов городской думы. Поэтому также слаженно будем работать и в 2024 году. Это я вам гарантирую, отвечая за всю нашу городскую команду. Поэтому огромное спасибо за поддержку", - заключил Орлов.

Теги: бюджет, гордума, Екатеринбург


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