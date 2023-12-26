Марьинка исчезла из украинских сводок

Марьинка исчезал из сводок украинского генштаба, вместо нее появилось "Марьинское направление". На это обратило внимание украинское издание "Страна".

Накануне Миноброны РФ вслед за военкорами заявило о полном освобождении Марьинки. При этом город полностью разрушен.

Президент РФ Владимир Путин назвал взятие Марьинки успехом, потому что это открывает возможность российской армии выйти на более широкий оперативный простор.

Украинский телеграм-канал "Легитимный" пишет, что боевики пытались отбить утерянные позиции, но только понесли огромные потери. А следующей болезненной потерей может быть Авдеевка.

Примечательно, что украинский режим до сих пор так и не признал официально потерю Соледара и Артемовска, которые были освобождены еще в январе и мае соответственно.

