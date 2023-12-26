26 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

"Гортранс" Екатеринбурга могут освободить от земельного налога на ближайшие 5 лет

"Гортранс" Екатеринбурга могут освободить от земельного налога на ближайшие пять лет. Это позволит стабилизировать деятельность организации и справиться с финансовыми препятствиями. Об этом заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

По его словам, этот вариант решения уже рассматривается властям города в рамках мероприятий, направленных на стабилизацию финансового состояния "Гортранса".

На данный момент "Гортранс" страдает от потери денег: 50 млн рублей уходит на земельный налог и порядка 100 млн рублей - на обслуживание "Е-карты". Орлов пообещал, что данные средства будут компенсированы организации за счет городского и областного бюджетов. Письмо с соответствующей просьбой уже направлено губернатору Евгению Куйвашеву.

Теги: Гортранс, Екатеринбург, земельный налог


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