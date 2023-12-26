WSj: ЦРУ хочет восстановить агентурную сеть в Китае

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США имеет очень ограниченное понимание внутренних дискуссий в КНР и все еще пытается завербовать новых агентов.

По словам собеседников The Wall Street Journal (WSJ), после разгрома агентурной сети ЦРУ в Китае власти США не имеют представления о намерениях китайского лидера Си Цзиньпина и его ближайшего окружения по ключевым вопросам безопасности, включая Тайвань, пишет РБК. Укрепление шпионской сети, нацеленной на Китай, "является одной из целей титанических, но по большей части секретных изменений в ЦРУ".

Летом стало известно, что китайский аэростат, который в начале года сбили над воздушным пространством США, использовал американское оборудование для сбора данных. Экспертиза установила, что часть техники американского производства доступна для покупки в интернете, остальная была специализированными китайскими датчиками и другими приспособлениями для разведывательных целей. Эти сведения подтверждают подозрения, что аэростат был предназначен для ведения шпионажа, а не был метеозондом, как утверждал Пекин.

Напомним, в феврале американские истребители перехватили три высотные цели над Аляской, Канадой и озером Гурон. При этом Вашингтон назвал один из этих шаров китайским аэростатом наблюдения, Пекин заявил, что это гражданский объект, который используется в метеорологических целях. 4 февраля аэростат сбили. Сообщалось, что американские военные специалисты нашли в обломках сбитого над океаном аэростата электронный механизм и датчики.