Глава Нового Уренгоя переоделся Дедом Морозом

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов облачился в Деда Мороза, чтобы поздравить детей, передает корреспондент Накануне.RU.

В своих соцсетях мэр сообщил, что он и его команда "помогают главному зимнему волшебнику".

"Стараемся как можем, чтобы не подвести Мороза. Дежурить будем по очереди, с 17 до 18 часов ежедневно. Для всех желающих резиденция на городской площади открыта в будни в 17.00-21.00, в выходные в 16.00-21.00 до 8 января включительно. С 31 декабря по 2 января волшебник будет на выходном!" - сообщил Воронов.