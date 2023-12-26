26 Декабря 2023
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Происшествия Московская область
Фото: Накануне.RU

ФСБ вменила уроженцу Подмосковья госизмену

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали уроженца Московской области. Ему вменяют передачу украинской националистической организации данных о дислокации объектов Минобороны России.

Подозреваемый родился в 1999 г., пишет ТАСС. Возбуждено уголовное дело по статье "Госизмена". По версии следствия, фигурант дела, в частности, финансировал вооруженные формирования Украины.

Отметим, в июне в Амурской области по подозрению в госизмене задержали гражданина России, уроженца Львовской области Украины. По данным ФСБ, мужчина более десяти раз перевел ВСУ деньги на покупку дронов-камикадзе, квадрокоптеров, амуниции и военной техники в целях ее использования против России.

Теги: ФСБ, госизмена, уголовное дело


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