25 Декабря 2023
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Армия и ВПК Украина
Фото: Накануне.RU

Рогов: Украинские власти перевели часть военного производства под землю

Украинские власти, опасаясь российских авиаударов, перевели часть военного производства под землю, заявил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

По его данным, в Одесской, Николаевской, Киевской и других областях, которые контролируются украинскими властями, были построены подземные производства, там осуществляется военное производство и сборка. На предприятиях также собирают "дроны-камикадзе" с реактивными двигателями, добавил Рогов. Его цитирует РИА Новости.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что украинское контрнаступление не дало ожидаемого результата. Он также заявил, что Украина "понимает, какие коррективы надо внести в военную тактику и стратегию, чтобы выглядеть более эффективно".

Теги: рогов, украина, военное производство


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