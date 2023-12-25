Первое в стране производство ESC в Костроме открыли губернатор Сергей Ситников и замглавы Минпромторга Василий Шпак

Необходимость отечественного производства автокомпонентов с глубокой локализацией в России появилась в условиях кризиса компонентов, возникшего в 2021 году и усилилась в условиях остановившихся поставок от глобальных иностранных производителей. Вопрос реализации проекта обсуждался в октябре 2022 года в ходе рабочей поездки губернатора Сергея Ситникова на электромеханический завод «Пегас», сообщает пресс-служба губернатора Костромской области.

Для производства блоков ABS/ESC на заводе НПП Итэлма в Костроме были построены отдельные цеха с производственными линиями, отвечающими всем международным стандартам. Внедрение импортозамещенных систем стабилизации было разделено на два этапа. Так, в июле 2023 года был начат выпуск систем ABS, а с 19 декабря стартовало серийное производство систем стабилизации. Первые отечественные автомобили будут укомплектованы санкционно-стойкими ESC уже в начале 2024 года.

«Я вижу, что сегодня предприятие работает слаженно, развивается, требует большое количество людей. Обратите внимание - какое большое количество молодежи сегодня работает. Слова благодарности «Итэлме» за то, что привлекли молодежь — студентов средних специальных учебных заведений, которые находятся на постоянно действующей практике, и уже здесь, на этапе обучения зарабатывают свои первые деньги», - отметил на открытии нового производства губернатор Сергей Ситников.

Как отмечает руководство предприятия, поэтапный план запуска новых направлений объясняется особенностями производства и адаптации блоков ESC, которые требуют значительно больше времени и компетенций в сравнении с выпуском блоков ABS.

Системы стабилизации будут производиться по полученной компанией лицензии, включающей в себя весь пакет конструкторской документации, технологическую документацию, а также программное обеспечение. В рамках лицензионного соглашения было организовано повышение квалификации и обучение сотрудников производственных линий.

«Мы с вами встречались в июле месяце этого года, когда открывали производство антиблокировочных систем. Тогда коллеги говорили о том, что обязательно до конца года будет запущено массовое производство систем устойчивости. Это обещание, как видите, они сдержали. Производство стартовало. Таких приборов раньше в стране у нас не производили. Это достаточно экологичные изделия. И вдвойне приятно, что мы с этим справились. Уровень организации производства очень высокий. В пике производство и мощность предприятия по антиблокировочным системам и системе устойчивости составит 1 млн 200 тысяч единиц. Уже со следующего года начнется локализация этих приборов с точки зрения монтажа печатных плат, использования разъемов, пассивных компонентов, резистов, конденсаторов», - отметил замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.

Лицензия позволяет проводить глубокую локализацию производства систем ABS/ESС всех входящих в состав комплектующих. В планах предприятия на 2024 год – запустить механическую обработку деталей гидроблока и производство электронных модулей, а также начать применение российских крепежных и изоляционных материалов. В 2025 году большая часть плана по локализации должна быть выполнена, а полностью локализовать производство ESC планируется уже в 2026 году.

Первые системы стабилизации, произведенные в Костроме, будут поставляться для автомобилей LadaVesta. В настоящее время ведутся переговоры о поставке блоков ESC и другим отечественным автопроизводителям. Суммарный объем производства ABS/ESP на 2024 год составит 550 000 штук, при этом объем ESC может составить до половины всех произведенных блоков.