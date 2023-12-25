25 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Владимир Якушев: Задача – организовать работу так, чтобы ничто не омрачало жителям новогодние каникулы

Полномочный представитель президента Владимир Якушев провёл оперативное совещание с главными федеральными инспекторами. Основной темой стала подготовка всех служб Уральского федерального округа к работе в новогодние праздники, сообщили в пресс-службе полпредства.

Полпред напомнил, что новогодние каникулы – это традиционно период повышенной нагрузки на все коммунальные службы, а также органы правопорядка, здравоохранения и другие ведомства. И успешное прохождение во многом зависит от качественной подготовки.

"Задача для всех органов власти – организовать работу профильных структур так, чтобы ничто не омрачало жителям новогодние каникулы. Приоритеты - безопасность людей, стабильная работа ЖКХ, оперативная реакция на все нештатные ситуации", – акцентировал Владимир Якушев.

Полпред также добавил, что повышенное внимание нужно уделить проведению массовых праздниках, особенно с участием детей, и на профилактической работе.

Важно ещё раз напомнить жителям правила безопасной эксплуатации электроприборов, использования пиротехники, действия при пожарах и других происшествиях.

ГФИ УрФО доложили Владимиру Якушеву, что оперативные штабы, посвящённые работе служб в новогодние праздники, прошли во всех регионах федерального округа: определены задачи, разработаны алгоритмы действий.

Во вторник полпред проведет в Екатеринбурге коллегию по безопасности с силовыми структурами и службами экстренного реагирования.

Теги: Владимир Якушев, новогодние каникулы


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