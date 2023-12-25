Отменен приговор бывшему зампреду ЦБ Корищенко – его обвиняли в хищениях на миллиарды рублей

Мосгорсуд отменил приговор бывшему зампреду Центрального банка России Константину Корищенко. В сентябре Таганский районный суд Москвы приговорил его и бизнесмена Максима Пальчуна к семи годам лишения свободы и штрафу в 1 млн руб. каждого. Приговор отменен из-за истечения срока давности преступления. Мужчин освободили в зале суда, передает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

По версии следствия, в 2013 году фигуранты вывели ценные активы "Инвестбанка" с помощью подконтрольных юрлиц в обмен на фиктивные векселя и поручительства, в результате чего кредитная организация стала банкротом, а ответственность перед вкладчиками была возложена на государство. "Инвестбанк" был лишен лицензии ЦБ РФ в декабре 2013 года. Ущерб по делу составил порядка 1,4 млрд руб.

Уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД в 2019 году. Сообщалось о 19 фигурантах, в числе которых экс-председатель банка Сергей Менделеев, бывшие члены наблюдательного совета банка Сергей Зайцев и Владимир Гезин. Корищенко был задержан в 2021 году.

При этом, ни сам Корищенко, ни Пальчун не признали своей вины на процессе в Таганском суде.