В Тобольском районе произошло смертельное ДТП

В Тобольском районе на 17-м километре автодороги Тобольск - Вагай произошло "смертельное" ДТП, передает корреспондент Накануне.RU.

Здесь произошло столкновение автомобилей "Нива" и "Ниссан". Предварительно, один из водителей не справился с управлением авто и выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП погиб 62-летний житель Тобольского района - водитель "Нивы".

Водитель и пассажирка "Ниссана" - мужчина 37-ми и женщина 38-ми лет, жители села Вагай, доставлены в больницу Тобольска.

Движение по одной полосе дороге ограничено, осуществляются по одной полосе и обочине. Автоинспекторы регулируют движением в ручном режиме.