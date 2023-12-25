Митрополит Евгений совершил молебен в часовне святой Екатерины, где хранятся святые мощи

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил молебен в храме-часовне святой великомученицы Екатерины перед ковчегом со святыми мощами небесной покровительницы Екатеринбурга.



Напомним, ковчег со святыми мощами передан Екатеринбургу в дар общиной православных верующих Крыма. Впервые уральцы смогли приложиться к святыне 7 декабря 2023 года — с тех пор мощи хранятся в самом центре города.

«Я где-то внутренне жду, когда придет настоятель храма отец Сергий и скажет, что произошло чудо. Хотя есть целая книжка, посвященная чудесам, которые совершались по молитвам святой Екатерине в часовне. Но ожидаю, что и какой-то внешний знак будет связан с этой святыней. Хотя чудо уже совершилось», — говорит владыка Евгений.

Официальные упоминания об этой частице мощей датированы 22 апреля 1802 года — орден святого Августина передал мощи одной из римских церквей. Позже они были переправлены в США. Недавно частичка мощей была выкуплена российским меценатом и возвращена в Россию, после чего прошла официальную экспертизу.

«Предметами исследования были документ, в котором описана капсула, и сама капсула. Она не вскрывалась с того времени — как она была запечатана, так и сохранена, и соответствует аналогичным образцам, которые есть в мире, — продолжает правящий архиерей. — Я приглашаю всех приходить в часовню святой Екатерины, чтобы личное обращение, личная просьба или благодарность здесь звучали, и это было бы местом диалога нас, жителей, с небесной покровительницей города».

Отметим, что ко Дню святой Екатерины неравнодушные жители города помогли восстановить часовню. Она была построена 25 лет назад, все это время в часовне проходят службы, а сотни тысяч жителей и гостей города ежегодно посещают намоленное место.