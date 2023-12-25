25 Декабря 2023
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Фото: Darko Vojinovic / Associated Press

Путин поздравил Вучича, под окнами которого собрался майдан

Президент России Владимир Путин поздравил сербского коллегу Александра Вучича с Новым годом и Рождеством. Письмо с поздравлением передал российский посол в Белграде, сообщила пресс-служба сербского лидера.

"Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога с вами и плотной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки. Это отвечает фундаментальным интересам наших братских народов и вносит вклад в обеспечение стабильности и безопасности на европейском континенте", - цитирует пресс-служба текст письма Путина.

Путин пожелал Вучичу, его родным и близким, а также всему народу Сербии "мира и процветания". В свою очередь Вучич поблагодарил Путина "за теплый прием в Сочи и за дружеские переговоры, которые там проводились".

Интересно, что поздравление Путина пришлось на Рождество по григорианскому календарю, хотя в Сербии – как и в России – этот христианский праздник отмечают 7 января – по юлианскому календарю. В прошлом году Вучич стал одним из двух европейских лидеров, которых Путин поздравил (еще было поздравление венгерского премьера Орбана), но об этом поздравлении стало известно лишь 30 декабря.

Также поздравление Путина со словами поддержки (и визит российского посла к Вучичу) совпало с волнениями, которые начались в Белграде после парламентских выборов. Накануне протестующие сторонники оппозиционного движения "Сербия без насилия" прорвались в здание городской администрации столицы страны и устроили там погром.

 

Теги: владимир путин, александр вучич, сербия


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