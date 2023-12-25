В Екатеринбурге с маркетплейса взыскали компенсацию из-за избитого на складе работника

В Екатеринбурге суд взыскал с маркетплейса компенсацию в пользу работника, избитого на складе своими коллегами.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 15 мая этого года в логопарке крупного интернет-магазина, расположенного в Октябрьском районе уральской столицы. Товаровед сделал замечание сотрудникам подрядной организации – водителям электроштабелера. По его мнению, те не делали подзарядку транспортного средства во время перерыва. О произошедшем товаровед доложил руководству.

Из-за этого между мужчинами произошел конфликт. Водители оскорбляли товароведа и стали угрожать расправой, а затем сломали тому нос. В итоге было проведено расследование и травму признали несчастным случаем на производстве.

Прокуратура направила иск в суд о взыскании с компании компенсации морального вреда для избитого работника. Суд взыскал в его пользу 50 тысяч рублей.