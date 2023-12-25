Тема новой территориальности России в официальных федеральных СМИ сошла на нет - исследование

После присоединения новых регионов осенью 2022 года тема новой территориальности России в официальных федеральных СМИ практически сошла на нет, это уже не упоминается. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в новом выпуске журнала "Гуманитарий Юга России".

Авторы из Южного федерального университета и Южно-Российского филиала ФНИСЦ РАН изучили особенности репрезентации контекста новой территориальности российского общества в "Российской газете". Статья была подготовлена в рамках реализации госзадания Минобрнауки РФ. Были проанализированы более 1000 сообщений в "Российской газете" (издании федерального уровня) с сентября 2022 года по сентябрь 2023 года.

На сентябрь-октябрь 2022 года приходится более 30% сообщений на эту тему. Дальше этот процент резко уменьшается и постепенно падает. В сентябре 2023 года их уже практически не было. Авторы объясняют этот процесс так: сначала происходит стабилизация соответствующей темы, затем ее рутинизация и наконец окончательное утверждение новой реальности в рамках единого поля. После этого она уже не может больше быть знаковым событием, то есть существование новых регионов в составе России превращается в рутинную повседневность , которую не нужно утверждать тиражированием большого количества сообщений.

Интересно, что в сообщениях на эту тему преобладает позитивная тональность (46%) и нейтральная (45%), негативная же составляет менее 9%. Это отражает государственную позицию. При этом соблюдается баланс между нейтральной и позитивной тональностью, то есть транслируются не только позитивные информационные поводы, так как новая территориальность является шагом, привносящим значительные изменения во внутри- и внешнеполитическую жизнь российского общества.

В этой связи важно, какие транслируются установки и ценности. Доминируют патриотизм (32%) и взаимная ответственность государства и гражданина (29%). С большим отставанием идут гражданственность (8%), единство Русского Мира (6%), права и свободы (3 %) и историческая память (2,2 %).

"Даже при тиражировании сообщений о новой территориальности главный акцент делается на трансляции ценностей, которые характеризуют взаимоотношения государства и гражданина", - говорится в статье.

Что касается целей, которые транслируются при презентации новой территориальной реальности российского общества, то акцент делается на достижение целей СВО (52%), защите и освобождении Донбасса (25%). При этом лишь в 3% случаев присутствует момент, напрямую связанный с исторической памятью и возвращением утраченных территорий.

Еще более однозначным является трансляция интересов России - это прежде всего безопасность (76%). Единство разделенного народа упомянуто только в 5% сообщений. Такие результаты неудивительны: окончательное утверждение нового положения вещей зависит от выполнения целей СВО и установления безопасного режима жизнедеятельности новых и "старых" территорий России, заключают авторы.