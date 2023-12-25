Тема новой территориальности России в официальных федеральных СМИ сошла на нет - исследование

25 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество В России ДНР и ЛНР
Фото: Накануне.RU

Тема новой территориальности России в официальных федеральных СМИ сошла на нет - исследование

После присоединения новых регионов осенью 2022 года тема новой территориальности России в официальных федеральных СМИ практически сошла на нет, это уже не упоминается. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в новом выпуске журнала "Гуманитарий Юга России".

Авторы из Южного федерального университета и Южно-Российского филиала ФНИСЦ РАН изучили особенности репрезентации контекста новой территориальности российского общества в "Российской газете". Статья была подготовлена в рамках реализации госзадания Минобрнауки РФ. Были проанализированы более 1000 сообщений в "Российской газете" (издании федерального уровня) с сентября 2022 года по сентябрь 2023 года.

На сентябрь-октябрь 2022 года приходится более 30% сообщений на эту тему. Дальше этот процент резко уменьшается и постепенно падает. В сентябре 2023 года их уже практически не было. Авторы объясняют этот процесс так: сначала происходит стабилизация соответствующей темы, затем ее рутинизация и наконец окончательное утверждение новой реальности в рамках единого поля. После этого она уже не может больше быть знаковым событием, то есть существование новых регионов в составе России превращается в рутинную повседневность, которую не нужно утверждать тиражированием большого количества сообщений.

Интересно, что в сообщениях на эту тему преобладает позитивная тональность (46%) и нейтральная (45%), негативная же составляет менее 9%. Это отражает государственную позицию. При этом соблюдается баланс между нейтральной и позитивной тональностью, то есть транслируются не только позитивные информационные поводы, так как новая территориальность является шагом, привносящим значительные изменения во внутри- и внешнеполитическую жизнь российского общества.

В этой связи важно, какие транслируются установки и ценности. Доминируют патриотизм (32%) и взаимная ответственность государства и гражданина (29%). С большим отставанием идут гражданственность (8%), единство Русского Мира (6%), права и свободы (3 %) и историческая память (2,2 %).

"Даже при тиражировании сообщений о новой территориальности главный акцент делается на трансляции ценностей, которые характеризуют взаимоотношения государства и гражданина", - говорится в статье.

Что касается целей, которые транслируются при презентации новой территориальной реальности российского общества, то акцент делается на достижение целей СВО (52%), защите и освобождении Донбасса (25%). При этом лишь в 3% случаев присутствует момент, напрямую связанный с исторической памятью и возвращением утраченных территорий.

Еще более однозначным является трансляция интересов России - это прежде всего безопасность (76%). Единство разделенного народа упомянуто только в 5% сообщений. Такие результаты неудивительны: окончательное утверждение нового положения вещей зависит от выполнения целей СВО и установления безопасного режима жизнедеятельности новых и "старых" территорий России, заключают авторы.

Теги: СМИ


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети