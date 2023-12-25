25 Декабря 2023
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Фото: Совет ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России

Сгореть на работе. За 2023 год на рабочих местах умерли 156 свердловчан

За 2023 год в Свердловской области прямо во время работы скончались 156 человек. При этом, только 42 из смертей стали результатами несчастных случаев, остальные же умерли естественной смертью из-за плохого состояния здоровья. Такую статистику во время пресс-конференции озвучил председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских.

По его мнению, причиной такого количества смертей стало некачественное проведение медосмотров. Об этом свидетельствуют медицинские документы, подтверждающие, что большинство умерших страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями, что и привело к кончине.

"Сейчас мы составляем список государственных и частных клиник, имеющих хороший рейтинг, которые будем рекомендовать работодателям для привлечения их к медосмотрам сотрудников", - заявил Ветлужских.

Еще одной вероятной причиной председатель профсоюзов назвал переработки, которые возникли, в том числе, и после объявления СВО. При выполнении гособоронзаказов рабочие предприятий стали трудится шесть дней в неделю вместо пяти и по 12 часов вместо 8. Двойная зарплата компенсирует труд, но не способствует здоровью и концентрации, потеря которой из-за усталости чревата несчастными случаями.

Несмотря на это, в 2023 году статистика немного лучше, чем в 2022-м: только 42 случая смерти стали результатом несчастного случая, в то время как за прошлый год по этой же причине погибли 56 работников.

От переработок страдают также сотрудники сфер образования, работающие в среднем на 1,8 ставки и медицины - не менее 1,5 ставки.

Из хорошего Ветлужских отметил, что 2023 год, в отличие от предыдущих лет, заканчивается без долгов по зарплатам перед сотрудниками предприятий. Помимо этого, уникальным является уровень безработицы в Свердловской области. Если еще несколько лет назад на 5-10 тыс. вакансий приходилось 100 тыс. безработных, то сегодня число безработных на учете уменьшилось до 11 тыс. 753 человек, в то время как количество вакансий увеличилось до 62 тыс. 364.

Теги: работа, смерть, работник


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