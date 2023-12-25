Тюменского тренера батутного центра подозревают в изнасиловании детей

В Тюмени в отношении тренера батутного центра возбудили 10 уголовных дел, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свои источники.

Его подозревают в изнасиловании 12-летней девочке и надругательстве над детьми, которые приходили в батутный центр, расположенный в местном торгово-развлекательном центре.

Следователи установили, что тренер батутного центра совершал насильственные действия сексуального характера в отношении детей в торговом центре. Также в августе 2023 года мужчина в своей квартире изнасиловал шестиклассницу.

В отношении 32-летнего мужчины возбудили уголовные дела по части 4 статьи 131 УК РФ и по части 4 статьи 132 УК РФ.