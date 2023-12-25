25 Декабря 2023
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Фото: Накануне.ru

Не брелок и не магнит: свердловчане получат памятную медаль в честь 90-летия региона

Жители Свердловской области путем голосования выбрали себе подарок в честь предстоящего юбилея региона.
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Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, ранее федерация профсоюзов предложила широко отпраздновать 90-летие региона в 2024 году и вручить каждому его жителю памятный подарок. Идею поддержали и в свердловском Союзе промышленников и предпринимателей. Голосование проходило на платформе обратной связи на Госуслугах.

Как рассказал председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских, в итоге большинство участников опроса высказались за памятную медаль. Этот вариант обошел по числу голосов магнит на холодильник, значок, брелок и чехол для смартфона.

"Радует, что жители области идею поддержали и активно поучаствовали в опросе. Много голосов было и за брелок, и за значок. Но все-таки большинство отдали свой голос за памятную медаль. Считаю, что медаль – это отличный подарок, который и спустя много лет будет напоминать о нашем общем юбилее", - отметил Ветлужских.

Когда и где можно будет получить памятную медаль, пока не сообщается.

Теги: медаль, голосование, юбилей, Свердловская область


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