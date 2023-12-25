Челябинск оказался лидером подорожания жилья среди городов-миллионников

Челябинск оказался абсолютным рекордсменом по темпам удорожания как на первичном, так и на вторичном рынках среди всех городов-миллионников России, об этом говорится в исследовании Restate.

В компании сообщили, что больше всего за календарный год новостройки подорожали именно в Челябинске – почти на 72%. Квадратный метр там вырос в цене с 88 до 151 тыс. руб. Если в конце прошлого года челябинская "первичка" входила в тройку наиболее дешевых среди миллионников, то теперь стала твердым середняком (7-е место по стране).

Одновременно подорожала (хотя и не так сильно) и челябинская "вторичка" – на 40% – до 95 тыс. руб. за квадратный метр. В относительных показателях это тоже первое место в рейтинге Restate.ru. Впрочем, даже такой рывок пока не помог Челябинску уйти с последнего места по стоимости "квадрата": ниже 100 тыс. руб. он стоит только здесь и в Воронеже (97 тыс. руб.).

"Такое положение вещей [рекордный рост цен] можно объяснить наличием в Челябинске большого количества заводов ВПК, которые в нынешнем году оказались загружены оборонными заказами. При этом ранее местные новостройки были недооценены, а девелоперы оказались не готовы к столь резкому повышению платежеспособного спроса: в городе строили не так много жилья. В результате резко выросли цены, часть покупателей стала рассматривать "вторичку", что вылилось в повышение стоимости квартир и там тоже", – пояснил руководитель Restate Андрей Добрый.

Помимо Челябинска, новостройки и готовое жилье активно росли в цене в Волгограде, Нижнем Новгороде и Уфе.