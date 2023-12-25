Shot: Возгорание гирлянды стало причиной пожара в "Леруа Мерлен" в Петербурге

Возгорание гирлянды в отделе товаров для сада стало причиной пожара в гипермаркете "Леруа Мерлен" в Петербурге, пишет SHOT со ссылкой на сотрудницу магазина.

По ее словам, воспламенилась одна из гирлянд, которые находились под потолком, из-за чего быстро справиться с огнем самостоятельно было невозможно, сообщает телеграм-канал.

Персонал и посетителей эвакуировали, о пострадавших информации не поступало.

Пожар произошел в торговом здании на проспекте Буденного в Красносельском районе, уточнили в МЧС. Площадь возгорания составила 50 "квадратов", открытое горение уже ликвидировано.