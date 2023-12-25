25 Декабря 2023
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Фото: пресс-служба ОАО &quot;РЖД&quot;, Свердловская железная дорога

В Кудымкаре после пробы Манту скончалась четырехмесячная девочка

В Кудымкаре в больнице умерла четырехмесячная девочка, сообщает "Парма Новости".

Трагедия произошла 14 декабря. Ребенок оказался в лечебном учреждении после пробы Манту. Ночью у девочки поднялась температура. Девочку госпитализировали, однако спасти не смогли.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР, председатель следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту смерти ребенка. Мать умершей девочки считает, что необходимая помощь ее ребенку не была оказана.

Следственными органами СК России по Пермскому краю по данному факту проводится процессуальная проверка. Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Денису Головкину возбудить уголовное дело и представить доклад.

"Коммерсант-Прикамье" сообщает, что краевой минздрав провел предварительный разбор случая смерти младенца в Кудымкаре.

"Связи между проведенной пробой Манту и заболеванием, закончившимся летальным исходом не установлено. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, по окончании которой будет проведена проверка качества оказания медицинской помощи ребенку" - говорится в сообщении.

Теги: Манту, ребенок, смерть, уголовное дело


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