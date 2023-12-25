25 Декабря 2023
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Фото: kremlin.ru

Пашинян приедет в Петербург на неформальный саммит СНГ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поехал в Санкт-Петербург на заседание Высшего Евразийского экономического совета и неформальный саммит СНГ, передает РИА Новости со ссылкой на аппарат кабинета министров республики.

В последнее время власти Армении нередко игнорировали встречи различных объединений стан постсоветского пространства, в том числе ОДКБ. Однако в Москве на официальном уровне заявляют, что это не свидетельствует об охлаждении отношений.

На большой пресс-конференции по итогам года президент России Владимир Путин сказал: "Что касается отсутствия премьер-министра Армении на мероприятиях общих, мы знаем, что это связано, ну, во всяком случае, так, как мы знаем, связано с некоторыми процессами в Армении и не связано с желанием или нежеланием продолжать работу в этих интеграционных объединениях, посмотрим, как будет ситуация развиваться".

Теги: никол пашинян, санкт-петербург, саммит


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