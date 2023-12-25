В уральском селе прохожий вбежал в горящий дом для помощи жильцам

Житель свердловского села Аракаево помог соседям, чей дом внезапно загорелся. 30-летний Алексей Останин вбежал в дом и вынес газовый баллон, после чего побежал к соседям.

О подвиге молодого свердловчанина сообщает пресс-служба областного МЧС. Пожар произошел около 03.00 17 декабря в доме по ул. Набережной. По словам хозяйки Захиры Дроздовой, она проснулась и поняла, что дом горит. В панике она побежала будить мать, но тут услышала стук в железные ворота. На пороге стоял Алексей, который сразу предложил помощь и спросил, есть ли кто-то внутри. По его указаниям Захира побежала за матерью, а сам Алексей вбежал в горящий дом и вынес газовый баллон.

На тот момент дом, а также надворные постройки уже были охвачен огнем и дымом. Алексей побежал к спящим соседям, чтобы оповестить о возможном распространении пожара. Тогда на место и прибыли пожарные. Благодаря им, огню не удалось охватить большую площадь.

Обе жительницы дома поблагодарили Алексея. В пожаре у них сгорели вещи и все документы, за исключением тех, что лежали в сумочке пенсионерки. Однако им удалось сохранить самое главное - жизнь.

Сейчас в Главном управлении решается вопрос о поощрении Алексея Останина.