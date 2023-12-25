Власти в 16 раз перевыполнили план по приватизации госимущества в этом году

В 2023 году поступления в бюджет от приватизации госимущества выросли до 28,9 млрд руб. Это в 16 раз больше годового плана, сообщили в Росимуществе. Были две крупные сделки: продажа порта "Бронка" в Санкт-Петербурге и акций компании "Кучуксульфат" в Алтайском крае. В 2024 году власти собираются наращивать темпы приватизации, Минфин уже заявил о возможной продаже 30 компаний, пишут "Известия".

По данным Росимущества, большая часть дохода при приватизации поступила от продажи корпоративных активов (27,3 млрд руб.), остальное – от реализации имущества государственной казны.

Эксперты отмечают, что пока размеры продаж госимущества для бюджета незначительны и не способны повлиять на наполняемость казны.