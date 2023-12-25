Бывших директора и бухгалтера уральского МУП обвинили в растрате около 20 млн рублей

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело о растрате и злоупотреблении полномочиями. Речь идет о миллионах рублей.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказались бывшие директор и ведущий бухгалтер МУП "Тепловодоснабжение Каменского городского округа". Как показало расследование, с декабря 2020 по май 2022 года сообщники, используя корпоративные банковские карты предприятия, снимали наличные с его расчетных счетов.

После этого аферисты совершали на них покупки и перечисляли деньги с расчетного счета организации на счета аффилированных лиц. В результате муниципальному предприятию был нанесен ущерб на сумму около 20 млн рублей.

Сейчас расследование завершено, дело направлено в Каменский районный суд.