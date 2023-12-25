25 Декабря 2023
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Фото: пресс-служба ХК &quot;Автомобилист&quot;

Капитан "Автомобилиста" установил историческое достижение в КХЛ

Капитан екатеринбургского "Автомобилиста" Сергей Широков вошел в историю Континентальной хоккейной лиги.

Накануне форвард забросил две шайбы в гостевом матче против тольяттинской "Лады" и набрал 500 очков в КХЛ. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ХК "Автомобилист", он стал седьмым игроком в истории турнира, достигшим этой отметки.

Всего в Континентальной хоккейной лиге Широков провел 778 матчей. В этих играх он забил 220 голов и отдал 280 результативных передач.

Напомним, накануне "Автомобилист" обыграл "Ладу" со счетом 5:1. Следующую игру чемпионата команда из Екатеринбурга проведет в Минске 26 декабря. Соперником будет местное "Динамо".

Теги: Широков, история, КХЛ, Автомобилист


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