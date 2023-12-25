В Прикамье в смертельном ДТП легковушки и грузовика погибли четыре человека

В Пермском крае в результате ДТП погибли четыре человека, в том числе ребенок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Трагедия произошла сегодня, около 06.30 на автодороге Пермь-Екатеринбург. На 126 километре автомобиль "Рено Логан", которым управлял мужчина 1969 года рождения, занесло. Транспорт выехал на "встречку" и столкнулся с грузовиком "Вольво".

Водитель легковушки и два его пассажира: 23-летняя девушка и 11-летняя девочка погибли на месте. Еще два пассажира: 16-летний подросток и женщина были госпитализированы. Женщина скончалась в больнице.

В настоящее время на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства автоаварии.