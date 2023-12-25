Медведев в канун Рождества поинтересовался, как себя чувствует Европа

Бывший президент России, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в канун католического Рождества поинтересовался в соцсети в X, как себя чувствует Европа на фоне высокой инфляции и толпы праздно бродящих украинцев с пособиями выше пенсий европейцев.

Политик указал на отсутствие в Европе экономического роста, бойкот поставок российских энергоносителей, "политиков-дегенератов, кричащих о войне между Украиной и Россией до "победы".

"Европа, привет! Что с тобой не так, ты совсем разболелась? С Рождеством!" - написал Медведев. Он также прикрепил к своему посту ссылки на статьи ведущих изданий Запада, в которых говорится о зашкаливающей инфляции, которая "украла Рождество" в Европе.