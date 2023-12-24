В Прикамье произошло двойное убийство

В поселке Октябрьский Пермского края произошло двойное убийство.

Как сообщили в пресс-службе СКР, вчера вечером неизвестный убил супружескую пару, после чего скрылся с места преступления. Предположительно, мужчина и женщина были зарублены топором. Личность преступника в настоящий момент не установлена.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц из корыстных побуждений".

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК России Денису Головкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.