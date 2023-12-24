Путин разрешил Росбанку выкупить акции французской Societe Generale

Президент России Владимир Путин разрешил Росбанку выкупить акции французской Societe Generale в ряде российских компаний, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Решение принято в соответствии с указом президента о специальных экономических мерах в финансовой и топливно-энергетических сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств.

"Разрешить совершение публичным акционерным обществом Росбанк сделок по приобретению принадлежащих компании Сосьете Женераль…", - говорится в документе.

В списке такие компании как ВТБ, Россети, Русгидро, "Интер РАО", "Газпром", "Сургутнефтегаз", "Алросу", ТГК-1, "Роснефть", "Татнефть", Новолипецкий металлургический комбинат, "Ростелеком", "Лукойл", "Северсталь", "Юнипро", "Полюс", "Норникель", ОГК-2, "Мосэнерго", "Транснефть", "Аэрофлот", "Русснефть", "Газпром нефть" и Магнитогорский металлургический комбинат.