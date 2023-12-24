В тюменском аэропорту более чем на 14 часов задержали рейс до Москвы

В Тюменской области, в аэропорту Рощино более чем на 14 часов задерживается рейс 1503 авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Тюмень - Москва (Шереметьево), сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Плановое время вылета - 06.55 местного времени, расчетное время - 21.00 местного времени.

Причиной задержки стала техническая неисправность самолета.

На рейс зарегистрировано 127 пассажиров, в том числе пять детей. Авиакомпанией пассажирам оказываются необходимые услуги, часть пассажиров размещена в гостинице.

Оказание услуг пассажирам находится на контроле Тюменской транспортной прокуратуры.