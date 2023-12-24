В Сочи ветер повредил кровлю более 10 домов и повалил свыше 80 деревьев

В Сочи завершены основные работы по ликвидации последствий стихии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

За сутки в центре выпало 35 миллиметров дождя, в горном кластере 45 миллиметров снега. Шквалистый ветер повредил кровлю более чем у 10 частных и многоквартирных домов. Также было повалено свыше 80 деревьев. Кроме того, зафиксированы локальные повреждения инженерных сетей. Их уже восстанавливают ремонтные бригады.

Из-за ветра на запасные аэродромы в другие города был перенаправлен 21 самолет.

Все городские службы работают в усиленном режиме.

Сообщается, что основные дороги расчищены. Зимние пляжи останутся закрытыми - на море шторм до шести баллов. Сочинцам и туристам рекомендуют воздержаться от отдыха у воды и выхода в горы.

Неблагоприятный прогноз сохраняется до конца 25-го декабря.