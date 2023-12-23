Восемь детей пострадали в результате обрушения деревянной горки в Хакасии

В Хакасии проводится проверка по факту травмирования детей при катании на горке.

Как сообщили в СУСКР по региону, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Инцидент произошел сегодня в поселке Усть-Абакан Усть-Абаканского района. Дети играли на строящейся деревянной горке, расположенной на рыночной площади. При катании верхняя площадка горки обрушилась, в результате чего несколько человек упали с трехметровой высоты.

По данным СК, за медицинской помощью обратились четверо детей. Две девочки 10-ти и 11-ти лет госпитализированы с переломами ног, еще одна девочка с ушибами, еще один мальчик с травмой позвоночника.

Как сообщила ТАСС глава Усть-Абаканского района Елена Егорова, пострадали восемь детей. Отмечается, что горка не была сертифицирована.