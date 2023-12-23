Из-за непогоды 18 самолетов не смогли приземлиться в Сочи

Из-за непогоды 18 самолетов не смогли приземлиться в Сочи, их отправили на запасные аэродромы, сообщает Росавиация.

"23 декабря в районе сочинского аэропорта неблагоприятные метеоусловия: сильный боковой ветер и обильные осадки", - сообщает ведомство в телеграм-канале.

Аэропорт работает по фактической погоде.

В Сочи действует штормовое предупреждение из-за непогоды. Синоптики прогнозируют ливни, снегопады в горах, сильный ветер порывами до 20 метров в секунду, выход рек из берегов.

Мэр города Алексей Копайгородский сообщил в Telegram-канале, что в городе из-за шторма закрыты пляжи.

В горном кластере снег, доступ транспорта без зимней резины ограничен, отметил мэр.