Кураев* прокомментировал включение его в список иноагентов

Бывший протодиакон РПЦ Андрей Кураев* прокомментировал включение его Минюстом в реестр иностранных агентов.

"Причина пожалования — давал интервью не тем журналистам. Это новое в истории российского права", — написал Кураев в Telegram.

"При этом самая главная причина все же не указана. Я действительно нахожусь по влиянием иностранной книги. Она называется Евангелие", — добавил он.

Накануне Минюст признал иностранным агентом Кураева, а также мультипликатора Олега Куваева, политолога Александра Рыклина и других.

Кураева извергли из сана решением епархиального суда Москвы в конце декабря 2020 года. Поводом для такого решения стала запись в блоге Кураева от 21 апреля, в которой священнослужитель допустил оскорбительную характеристику почившего в этот день от последствий коронавирусной инфекции протоиерея Александра Агейкина.

В апреле 2021 года патриарх Кирилл утвердил решение епархиального суда Москвы о признании Андрея Кураева подлежащим извержению из священного сана, однако ввел мораторий на издание указа о лишении на время "для переосмысления своей позиции" протодиаконом. В апреле 2023 года Кураев был окончательно лишен сана. В ноябре он эмигрировал в Прагу.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов